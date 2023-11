Bimbo beve integratore alimentare e viene ricoverato con ustioni a gola e stomaco: ritirato AlkaWater Plus Il bimbo è stato ricoverato all’Ospedale pediatrico Santobono di Napoli. Il Ministero della Salute e i Nas di Taranto hanno richiamato il prodotto, rilevando un “alto contenuto di idrossido di potassio”

Bimbo di 6 anni beve un sorso di un integratore alimentare, ma viene ricoverato in gravi condizioni al Pronto Soccorso con ustioni alla gola e allo stomaco. È accaduto circa un mese fa a Napoli. Il bambino, a quanto apprende Fanpage.it, è stato ricoverato presso l'Ospedale pediatrico Santobono di Napoli, dal quale, poi, al termine delle cure mediche del caso, è stato dimesso. Adesso, il Ministero della Salute ha richiamato tutti i lotti del prodotto dal mercato, dopo gli accertamenti del caso effettuati sulla bevanda, condotti in collaborazione con i carabinieri del Nas di Taranto ed il personale dell'Asl di Brindisi, dove ha sede la società che produce l'integratore.

Il richiamo è stato pubblicato dal Ministero della Salute il 4 novembre scorso e riguarda AlkaWater Plus Integratore Alimentare, commercializzato da Vivere Alcalino Srl, società con sede a Canosa di Puglia, nella provincia di Brindisi, e prodotto e confezionato da Natural Research snc, società della provincia di Barletta Andria Trani. Il richiamo, partito per una segnalazione di "rischio chimico", come si legge nel provvedimento ministeriale, riguarda tutti i lotti ancora in commercio. Il motivo del richiamo è "l'alto contenuto di idrossido di potassio in prodotti commercializzati dall'OSA come integratore". Dopo il malore accusato dal bimbo, portato immediatamente in codice rosso presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Santobono, è scattato il sistema di allerta rapido del Ministero della Salute. L'integratore alimentare è stato bloccato e richiamato dal mercato in tutt'Italia.