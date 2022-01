Bimbo di un anno di Benevento ricoverato con trauma cranico al Santobono, è grave: aperta inchiesta La Procura di Benevento ha aperto un fascicolo per capire come possa essersi fatto male. Era già stato ricoverato il 16 gennaio.

A cura di Pierluigi Frattasi

Un bimbo di circa un anno di Benevento è stato ricoverato oggi pomeriggio all'Ospedale Santobono di Napoli con un forte trauma cranico. Il bambino è in prognosi riservata e le sue condizioni sono considerate gravi. Il piccolo era già stato ricoverato presso l'Ospedale Fatebenefratelli di Benevento, una decina di giorni fa, il 16 gennaio scorso per la precisione. In seguito era stato dimesso dal nosocomio, dopo alcuni giorni. Successivamente era stato nuovamente ricoverato in un altro ospedale del capoluogo sannita, dove è presente la terapia intensiva pediatrica, ma il bambino era in gravi condizioni, tanto da dover essere trasferito, su parere dei sanitari, presso il Santobono, centro regionale specializzato per l’assistenza sanitaria all'infanzia. Qui è arrivato grazie al trasporto in eliambulanza.

La Procura apre un'inchiesta

La Procura della Repubblica di Benevento, retta dal procuratore Aldo Policastro, ha deciso di aprire un fascicolo per chiarire la vicenda. Le indagini sono state affidate ai carabinieri del Comando provinciale di Benevento, che stanno cercando di capire quali possano essere state le cause che hanno determinato il trauma cranico del bambino per il quale sarebbe stata disposta anche una perizia medico legale. Gli investigatori avrebbero ascoltato più volte anche i genitori per avere spiegazioni su cosa possa aver provocato il trauma al capo del bambino. Al momento le indagini proseguono per cercare di ricostruire esattamente cosa possa essere accaduto. Il personale sanitario del Santobono è impegnato, invece, per fornire la massima assistenza sanitaria possibile al bambino.