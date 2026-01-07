napoli
video suggerito
video suggerito

Bimbo di un anno azzannato da un pitbull a Scafati: ferito alla guancia

Il bimbo è stato soccorso e trasportato in ospedale, mentre il cane è stato affidato ai veterinari dell’Asl. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi del caso.
Segui le notizie di Fanpage.it direttamente su Google.
A cura di Valerio Papadia
0 CONDIVISIONI
Immagine di repertorio
Immagine di repertorio

Tragedia sfiorata a Scafati, nella provincia di Salerno, dove nelle scorse ore un bambino di appena 13 mesi di età è stato aggredito dal cane di famiglia, un pitbull. Ancora sconosciuta la dinamica di quanto accaduto: stando a una prima ricostruzione, il bambino sarebbe stato azzannato alla guancia destra mentre si trovava in casa con il cane: soltanto l'immediato intervento dei soccorsi ha evitato il peggio. Il piccolo è stato trasportato all'ospedale più vicino e poi trasferito al Santobono di Napoli, nosocomio pediatrico del capoluogo campano; da quanto si apprende, il bimbo non sarebbe in pericolo di vita.

Nell'abitazione sono intervenuti anche i carabinieri della tenenza di Scafati, che hanno eseguito i rilievi del caso e avviato le indagini per ricostruire la dinamica di quanto accaduto e per comprendere le motivazioni che hanno spinto il pitbull a scagliarsi contro il bambino. Il cane è stato affidato al servizio veterinario dell'Asl di Salerno.

Il sindaco di Scafati: "Criteri più chiari sull'adozione dei cani"

Su quanto accaduto in città è intervenuto il sindaco di Scafati, Pasquale Aliberti, che ha dichiarato: "Episodi come questo sollevano una riflessione: sarebbe probabilmente necessario un intervento normativo che stabilisca criteri più chiari sull'adozione e sulla gestione dei cani, soprattutto di alcune razze, anche all'interno delle mura domestiche".

Leggi anche
Botti di Capodanno, a Napoli e provincia aumentano i feriti: da 36 del 2025 a 57 del 2026

"Esprimiamo – ha detto ancora il sindaco Aliberti – la nostra vicinanza alla famiglia coinvolta, che personalmente non conosciamo. Ribadiamo infine l'importanza di rispettare e far rispettare quanto già previsto dal nostro regolamento comunale sulla corretta conduzione dei cani nei luoghi pubblici, per tutelare sia le persone sia gli stessi animali".

Cronaca
Salerno
0 CONDIVISIONI
Immagine
Chi era Linda Iyekeoretin, picchiata a morte con una scopa dall'ex a Castel Volturno
La donna è morta dopo quasi due settimane in ospedale
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views