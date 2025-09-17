Bimbo di 9 anni azzannato da un pitbull, gravi ferite agli arti: operato al Santobono

Immagine di repertorio

Un bimbo di 9 anni è stato azzannato da un pitbull a Scafati, in provincia di Salerno. Il piccolo ha riportato gravi ferite agli arti. Subito soccorso, è stato trasportato in codice rosso prima all'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore e successivamente trasferito al Santobono di Napoli dove è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. L'operazione è riuscita ed il piccolo, a quanto si apprende, attualmente è fuori pericolo, anche se attentamente monitorato dal personale medico che lo ha sotto osservazione.

L'aggressione, secondo le prime informazioni, sarebbe avvenuta nella serata di ieri, martedì 16 settembre. Il cane era al guinzaglio ma privo della museruola, quando si sarebbe incrociato con il bambino che in quel momento stava uscendo di casa. A quel punto, l'animale si sarebbe improvvisamente scagliato contro il piccolo, mordendolo in più parti del corpo e provocandogli varie ferite con lacerazioni, in particolare agli arti. Il bambino è stato subito soccorso dai presenti, che hanno chiamato il 118. Il personale sanitario dell'ambulanza, dopo averlo medicato e stabilizzato, l'ha trasportato al Pronto Soccorso dell'ospedale di Nocera Inferiore, dove dopo ulteriori cure, si è deciso di trasferire il piccolo a Napoli, per farlo sottoporre ad intervento presso il Santobono, punto di riferimento regionale per la pediatria.

Il sindaco di Scafati, Pasquale Aliberti, questa mattina ha fatto visita in ospedale al bimbo: "Adesso è fuori pericolo, gli ho portato i saluti e il conforto di tutta la cittadinanza in pensiero per le sue condizioni", ha scritto il sindaco in una nota. "Spero con tutto il cuore che possa recuperare presto sia fisicamente sia psicologicamente dal trauma subito". "Spesso – ha polemizzato il primo cittadino – siamo più bestie noi quando ci sono regole e non le rispettiamo, o quando diciamo di amare gli animali, ma poi non abbiamo rispetto nemmeno per chi è accanto a noi".

A Scafati il regolamento comunale prevede che sia "obbligatorio il guinzaglio e la museruola qualora gli animali possano determinare danni o disturbo agli altri. In ogni caso deve essere garantita la tutela dell'incolumità pubblica". Il sindaco ha comunicato che si valuterà l'istituzione "di un nucleo operativo dedicato alla sorveglianza del territorio, magari in collaborazione con le guardie zoofile, che possa multare anche i trasgressori sia per le deiezioni che per il mancato uso della museruola per i cani di grossa taglia o aggressivi".