Bimbo di 6 anni in pericolo di vita salvato all’ospedale Santobono: ora sta migliorando Il bimbo in pericolo di vita era stato trasferito con un volo urgente dell’Aeronautica Militare dalla Calabria a Napoli. Ora è stazionario e sta meglio.

A cura di Pierluigi Frattasi

È stato salvato all'ospedale Santobono di Napoli il bambino di 6 anni arrivato ieri in pericolo di vita dalla Calabria con un volo urgente dell'aeronautica militare. Il bambino è stato subito ricoverato nel reparto di urologia del nosocomio pediatrico partenopeo, dove gli è stato applicato uno stent. Adesso, a quanto apprende Fanpage.it da fonti ufficiali, è stazionario ma le sue condizioni sono in miglioramento.

Il bimbo era in cura presso l'Azienda ospedaliera "Pugliese Ciaccio" di Catanzaro, ma le sue condizioni di salute hanno reso necessario il trasporto d'urgenza presso il Santobono, polo pediatrico specializzato campano. Per questo motivo, il prefetto di Catanzaro aveva autorizzato il trasferimento con volo dell'aeronautica militare. Così, un Falcon 900 del 31esimo stormo è decollato ieri pomeriggio dall'aeroporto di Ciampino, è arrivato a Lamezia Terme, in Calabria, dove ha prelevato il bimbo e l'equipe medica, trasferendoli presso l'aeroporto di Capodichino. Qui, un'ambulanza ha poi trasportato il bambino presso il Santobono, nel quartier Arenella, dove è stato subito ricoverato.

Il piccolo paziente è stato monitorato costantemente durante tutto il viaggio da un'equipe medica. Il volo salva-vita è stato attivato, su richiesta della prefettura di Catanzaro, dalla Sala situazioni di vertice del Comando squadra aerea dell'Aeronautica militare che ha immediatamente interessato il 31esimo stormo di Ciampino, uno dei reparti che svolge il servizio di prontezza operativa per questo genere di missioni. Il velivolo è decollato dall'aeroporto di Lamezia a mezzogiorno. Dopo l'atterraggio all'aeroporto di Capodichino, l'ambulanza si è diretta all'ospedale "Santobono" di Napoli, dove il bimbo è stato ricoverato.