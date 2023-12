Bimbo di 4 mesi va 2 volte in arresto respiratorio. Salvato dal 118, è ricoverato in codice rosso

Un bimbo di 4 mesi rischia di soffocare. Il piccolo, originario di Agerola, in provincia di Napoli, ha avuto improvvisamente un malore. Soccorso immediatamente dall'auto medica del 118 è stato portato urgentemente presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Castellammare di Stabia. Durante il tragitto, il piccolo avrebbe avuto anche due arresti respiratori, ma in entrambe le occasioni è stato salvato dal pronto intervento del personale sanitario di bordo. Il neonato è stato poi ricoverato nel nosocomio napoletano in codice rosso. A raccontare l'episodio è l'associazione Nessuno Tocchi Ippocrate, presieduta da Manuel Ruggiero, che parla di un "miracolo di fine anno”.

L'associazione Nessuno Tocchi Ippocrate, da anni impegnata nella denuncia delle aggressioni al personale medico e infermieristico, ma anche nell'elogiare il lavoro che viene compiuto con abnegazione e dedizione ogni giorno dal personale sanitario che si trova in prima linea, ha raccontato quanto accaduto con un post sulla sua pagina Facebook:

Alle 11:45 le postazioni 118 “Agerola mike” e “Agerola India” vengono allertati per neonato di 4 mesi cianotico e dispnoico (difficoltà respiratoria) stesso ad Agerola. In ben 4 minuti gli equipaggi sono sul posto, stabilizzano il piccolo paziente e lo trasportano d’urgenza al pronto soccorso di Castellammare di Stabia in CODICE ROSSO. Il trasporto non è stato per nulla semplice in quanto il piccolo paziente, durante il tragitto , è andato ben 2 volte in arresto respiratorio. La professionalità dell’equipaggio ha evitato il peggio! Complimenti da “nessuno tocchi Ippocrate”!