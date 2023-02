Trovato il piccolo Gennaro dopo 5 ore di ricerche: si era allontanato da casa a Nerano Gennaro, un bambino di soli 3 anni, questa mattina si è allontanato dalla sua abitazione: da allora si sono perse le sue tracce. Dopo 5 ore di ricerche, il bambino è stato ritrovato: sta bene.

A cura di Valerio Papadia

Sono state ore di grande apprensione per la famiglia di Gennaro, un bambino di soli 3 anni, che questa mattina è scomparso a Nerano, Massa Lubrense, in penisola Sorrentina, provincia di Napoli. Dopo ore di ricerche, il bambino è stato trovato da un volontario che stava partecipando proprio alle sue ricerche: è in buone condizioni di salute.

Il piccolo si era allontanato da casa questa mattina: era ancora in pigiama

Intorno alle ore 9 di oggi, venerdì 9 febbraio 2023, il piccolo si è allontanato dalla sua abitazione in via Amerigo Vespucci e da allora di Gennaro si sono perse le tracce: la madre ha denunciato subito la scomparsa ai carabinieri, che hanno avviato subito le ricerche in tutta la zona circostante. Al momento della scomparsa il bimbo di tre anni indossava un pigiama blu, con i calzini ma senza scarpe.

Il piccolo Gennaro nella foto diffusa dai carabinieri al momento della scomparsa

Dopo circa 5 ore dalla scomparsa, e dopo le ricerche da parte dei carabinieri e dei volontari – che si sono avvalsi anche delle unità cinofile – il piccolo Gennaro è stato ritrovato da un appuntato e da un volontario, che hanno udito il suo pianto: il bimbo si trovava in un sentiero poco distante dalla sua abitazioni. Da un primo accertamento, le sue condizioni di salute sembrerebbero buone, oltre a un comprensibile spavento.