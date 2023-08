Bimbo di 10 anni investito in Cilento, trasferito in elicottero al Santobono: è grave Un bambino è stato ricoverato ieri sera al Santobono di Napoli: è stato investito da un’automobile a Castelnuovo Cilento (Salerno), è in prognosi riservata.

A cura di Nico Falco

Un bambino di 10 anni è stato investito ieri sera in località Velina, frazione di Castelnuovo Cilento, in provincia di Salerno. Trasportato prima all'ospedale di Vallo della Lucania, e successivamente al Santobono di Napoli, è ricoverato in prognosi riservata e in gravi condizioni. Le indagini sono affidate ai carabinieri, che sono al lavoro per la ricostruzione della dinamica.

L'incidente è avvenuto lungo la strada regionale 267, la persona alla guida dell'automobile si è fermata per prestare i primi soccorsi; le circostanze dell'investimento restano al momento ancora da chiarire. È intervenuta un'ambulanza del 118 che ha portato il piccolo all'ospedale "San Luca", dove è stato sottoposto ai primi accertamenti; per la gravità delle sue condizioni di salute è stato però disposto, già in serata, il trasferimento in elisoccorso al pediatrico di Napoli.