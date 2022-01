Bimbo annegato a Torre del Greco, la madre: “Mi è sfuggito di mano ed è caduto in acqua” Dai verbale di interrogatorio della donna fermata per l’omicidio del figlio emergono due fattori: il “chiodo fisso” dell’autismo e la versione dell’incidente.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Un tragico incidente, con il bambino che le sarebbe sfuggito di mano finendo per cadere poi in acqua. Ma anche un "tarlo continuo", quello spettro dell'autismo che secondo lei affliggeva il bambino. Sono i dettagli che emergono dall'ordinanza di fermo di Adalgisa Gamba, la donna di 40 anni di Torre del Greco, in provincia di Napoli, accusata dell'omicidio del figlio di appena due anni e mezzo.

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torre Annunziata Fernanda Iannone ha convalidato il fermo nella donna, che si trova ora in carcere. Nell'ordinanza di convalida si possono leggere anche alcuni stralci del verbale di interrogatorio reso al pm dalla donna. Due gli elementi che appaiono in risalto: il "tarlo" sul presunto (e non comprovato da diagnosi mediche) autismo del figlio, alla sua versione della notte dell'annegamento.

La donna ha spiegato di aver notato nel piccolo un certo ritardo nel linguaggio, con "movimenti ripetuti delle mani", che il piccolo avrebbe agitato anche davanti al volto. Una convinzione tale da parlarne anche con la madre, nonché da arrivare a pensare che "forse sarebbe stato meglio avere solo una figlia". Figlia che invece da piccola non aveva mai manifestato questi atteggiamenti, che avrebbero innescato il sospetto nella donna. La notte dell'annegamento, invece, sarebbe andata in una maniera diversa: la donna ha spiegato di essere stata "in stato confusionale", di aver raggiunto la spiaggia in località La Scala, e lì il bambino le avrebbe lasciato la mano per correre verso il mare. A quel punto, il piccolo sarebbe inciampato, cadendo verso l'acqua. "Non sono riuscita a prenderlo in tempo, mi guardava, respirava. Poi ho chiesto aiuto, ma non mi hanno sentito". Una versione che è al vaglio degli inquirenti, che non escludono nulla.