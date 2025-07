Bimba si sente male al concerto di Andrea Sannino ad Afragola, salvata dalla Polizia locale

Immagine di repertorio

Bimba di 10 anni si sente male al concerto di Andrea Sannino ad Afragola. Ma viene subito soccorsa dalla Polizia Locale che mette in sicurezza la piccola, tra la folla della piazza gremita, e la affida alle cure dei sanitari dell'ambulanza del 118. L'episodio è avvenuto ieri sera, domenica 27 luglio. Il concerto del noto cantautore napoletano si stava tenendo nella zona di viale San Francesco, nel comune del Napoletano. In piazza c'erano migliaia di persone. Tutto sembra andare per il verso giusto, la serata trascorre tranquilla, con le persone in festa a cantare e divertirsi, fino a quando, attorno alle ore 23,00 circa, alcune persone presenti nei pressi del palco iniziano ad urlare e a chiedere aiuto.

Una bambina si è sentita male. La piccola ha un viso pallidissimo: è frastornata e senza forze. Sul posto si porta personalmente il Comandante della Polizia Locale di Afragola, il Colonnello Antonio Piricelli. L'intervento immediato consente di mettere in sicurezza la piccola, garantendole lo spazio necessario per respirare e consentendo ai soccorsi di arrivare celermente. Viene chiamata subito una ambulanza del 118. Il comandante, poi, tranquillizza anche i genitori.

I sanitari in pochi minuti arrivano sul posto e offrono subito assistenza alla bambina, prestando tutte le cure necessarie. Dopo circa 20 minuti grazie alle cure ricevute, arriva la bellissima notizia, la piccola si è ripresa e sta bene, quando scende dall’ambulanza abbraccia il Comandante Piricelli ed i genitori.