Bimba giù dal terzo piano, padre sotto accusa. Il sindaco: “Famiglia perbene, sono sotto choc”

"Non riusciamo a darci una spiegazione, siamo ancora senza parole per quello che è accaduto: è una famiglia assolutamente tranquilla, nessuna criticità registrata, nessuna segnalazione ai servizi sociali, nessun disagio, almeno ufficialmente. Una famiglia media della nostra comunità, inserita in tutti gli ambiti sociali, dalla parrocchia alle attività comunali".

Così a Fanapage.it Vincenzo Sessa, sindaco di Fisciano (Salerno), all'indomani del tragico episodio avvenuto lungo il corso San Vincenzo Ferreri, dove una bimba di due anni è precipitata dalla sua abitazione al terzo piano.

Si sarebbe trattato di un gesto volontario: a lanciarla sarebbe stato il padre, che ora si trova sottoposto a fermo e che avrebbe nelle scorse ore rilasciano parziali dichiarazioni ammettendo le proprie responsabilità; il provvedimento dovrà essere convalidato nelle prossime ore dal gip. La piccola ha riportato una frattura a una spalla e delle escoriazioni, ma non è in pericolo di vita: la sua caduta sarebbe stata attutita da una rete metallica. Le indagini sono affidate ai carabinieri della stazione di Fisciano, diretta dal luogotenente Bruno Sacchinelli, e coordinate dalla procura di Nocera Inferiore.

L’edificio dove abita la bambina a Fisciano

"Attendiamo la chiusura delle indagini per capire la dinamica dei fatti – prosegue il sindaco Sessa a Fanpage.it – in questo momento tutta la comunità si stringe intorno alla famiglia e soprattutto intorno alla bambina che, per fortuna, ha riportato soltanto delle fratture rispetto a quello che sarebbe potuto accadere. La situazione è molto delicata e il Comune continuerà a monitorarla strettamente, abbiamo già interessato gli assistenti sociali, anche per fornire supporto agli altri familiari, anche loro sotto choc in questo momento".