Bimba di 2 anni caduta dal terzo piano: arrestato il padre, l’avrebbe lanciata di sotto L’uomo arrestato dai carabinieri: ancora al vaglio degli inquirenti la dinamica precisa e le motivazioni che avrebbero spinto l’uomo a lanciare la figlia di sotto.

A cura di Valerio Papadia

C'è uno sviluppo nella vicenda della bimba di 2 anni che, questa mattina, domenica 30 ottobre, è caduta dal terzo piano di un palazzo a Fisciano, nella provincia di Salerno: i carabinieri hanno arrestato il padre della piccola. Secondo gli investigatori, infatti, sarebbe stato l'uomo a lanciare la figlia di sotto: ancora al vaglio dei militari dell'Arma, però, la dinamica precisa di quanto accaduto, nonché le motivazioni che avrebbero spinto l'uomo a lanciare la figlia piccola dal terzo piano. Fortunatamente, la bambina, nonostante il volo compiuto, non sarebbe in pericolo di vita: è ricoverata all'ospedale Santobono di Napoli, dove nelle scorse ore è stata sottoposta a un intervento chirurgico; come detto, però, le sue condizioni di salute non desterebbero particolari preoccupazioni.

La bimba è caduta dal terzo piano questa mattina

La tragedia si è verificata intorno alle 10 di questa mattina, in corso San Vincenzo Ferreri, nel centro di Fisciano, poco distante dal Municipio della cittadina del Salernitano. I soccorritori dell'associazione "La Solidarietà" di Fisciano sono intervenuti sul posto: la bimba di 2 anni era caduta dal terzo piano. Trasportata in un primo momento all'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno, i sanitari hanno poi deciso per il trasferimento al Santobono di Napoli, ospedale specializzato in Pediatria. Subito sono partite le indagini dei carabinieri – anche loro intervenuti immediatamente sul posto – coordinate dalla Procura di Nocera Inferiore che, in serata, hanno portato all'arresto del padre della piccola; al vaglio degli inquirenti la sua posizione.