La moglie scappa coi figli, lui li raggiunge e aggredisce il padre: arrestato un 34enne Ha inseguito moglie e figli fin a casa dei genitori, aggredendo anche il padre: arrestato un 34enne avellinese per maltrattamenti contro familiari e conviventi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

Era riuscita a scappare portandosi dietro i figli e raggiungendo casa dei genitori di lui: ma il compagno li ha raggiunti e, una volta sul posto, ha aggredito anche il padre, ferendolo alla testa. Alla fine, solo l'intervento dei carabinieri ha evitato il peggio: l'uomo aveva con sé anche due coltelli ed un taglierino nascosti in uno zainetto e all'interno della propria automobile. Il 34enne responsabile è ora nella casa di reclusione di Sant'Angelo dei Lombardi, in provincia di Avellino, in attesa di rispondere dai reati di maltrattamenti contro familiari e conviventi.

Tutto è iniziato quando l'uomo, un 34enne residente a Calitri, ha iniziato a minacciare la compagna convivente, in evidente stato di agitazione. La donna ha preso i figli minori ed è scappata presso l'abitazione dei suoceri dove ha trovato "rifugio" dalle minacce del compagno. Ma dopo poco è arrivato anche il compagno, che voleva entrare nell'abitazione: l'uomo, ancora visibilmente agitato, non ha esitato ad aggredire anche il padre per raggiungere la compagna e i figli. Sul posto nel frattempo sono arrivati i Carabinieri delle Stazioni di Calitri e di Sant’Andrea di Conza che lo hanno arrestato: nella sua automobile e nel suo zainetto, i militari dell'Arma hanno trovato anche due coltelli ed un taglierino. L'uomo è stato quindi portato nella casa di reclusione di Sant'Angelo dei Lombardi, dove attende di rispondere davanti alla Procura della Repubblica di Avellino per maltrattamenti contro familiari e conviventi, mentre il padre se la caverà con un trauma alla testa e senza il bisogno di particolari cure.