Entra in casa arrampicandosi dal balcone e tenta di violentare l'ex moglie: arrestato 50enne È accaduto a Taurasi, cittadina nella provincia di Avellino: già in passato, l'uomo era stato denunciato per maltrattamenti in famiglia.

A cura di Valerio Papadia

Si è arrampicato sul balcone, è entrato in casa della ex moglie e ha tentato di violentarla: per questo a Taurasi, nella provincia di Avellino, un uomo di 50 anni è stato arrestato dai carabinieri. Nello scorso fine settimana, in piena notte, l'uomo si è presentato a casa della ex moglie e ha insistito per avere un rapporto sessuale con lei: la donna si è rifiutata e, dopo una breve colluttazione, è riuscita a mettere in fuga l'uomo. Il 50enne, però, non si è dato per vinto ed è rientrato in casa, arrampicandosi dal balcone: accortasi della presenza dell'ex marito in casa, la donna è scappata in auto e, dopo essere stata raggiunta da alcuni familiari, ha allertato il 112.

Sul posto sono giunti i carabinieri della compagnia di Mirabella Eclano, che hanno avviato le indagini del caso e hanno delineato un quadro indiziario tale nei confronti del 50enne che, di concerto con la Procura della Repubblica di Benevento, hanno fatto scattare l'arresto dell'uomo con l'accusa di tentata violenza sessuale. Il giudice del Tribunale sannita ha disposto il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima e l'applicazione del cosiddetto braccialetto elettronico.