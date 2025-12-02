Bimba di due anni chiude dito nella porta all’asilo e perde la falange: indagano i carabinieri

Immagine di repertorio

Una bimba di due anni ha perso una porzione di falange, dopo aver chiuso un dito nella porta dell'asilo nido. L'episodioè avvenuto giovedì scorso, all'interno del bagno dell'asilo comunale di Maiori, cittadina della Costiera Amalfitana. La piccola sarebbe stata subito soccorsa e trasferita d'urgenza presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale pediatrico Santobono di Napoli, dove sarebbe stata operata urgentemente alla mano destra ferita. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sulla vicenda sono in corso le indagini dei carabinieri di Amalfi.

Incidente all'asilo di Maiori, indagano i carabinieri

Secondo le prime ricostruzioni, le maestre l'avrebbero subito soccorsa e contattato la famiglia. Sul posto sarebbe arrivato il padre, che, resosi conto della gravità della situazione, avrebbe chiamato il 118. Sul posto è arrivata l'ambulanza dell'Asl di Salerno. La piccola è stata trasportata d'urgenza in ospedale e quindi è stata operata per cercare di ricucire la falange. I genitori successivamente hanno deciso di presentare denuncia, chiedendo accertamenti in particolare sui tempi dei soccorsi, per capire se siano stati congrui a garantire la salute della piccola.

La struttura, secondo le prime informazioni, sarebbe stata inaugurata circa due anni fa e realizzata con fondi regionali per circa un milione di euro. Adesso bisognerà ricostruire l'esatta dinamica di quanto avvenuto e capire se siano state rispettate tutte le normative previste. I militari dell'Arma hanno eseguito i primi rilievi e ascoltato le testimonianze dei familiari e del personale scolastico. L'episodio ha molto scosso la comunità della costiera amalfitana, che si è stretta attorno alla famiglia della bimba in questo momento di difficoltà.