Bimba di 5 anni precipita dal secondo piano a Caivano: è grave in ospedale La tragedia in via Volta: la caduta della piccola sarebbe stata attutita dai fili della biancheria. La bimba è ricoverata all'ospedale Santobono di Napoli.

A cura di Valerio Papadia

Tragedia nella mattinata di oggi, giovedì 11 gennaio, a Caivano, nella provincia di Napoli: una bambina di cinque anni è precipitata dal secondo piano di un palazzo in via Alessandro Volta. Da una prima ricostruzione, pare che la caduta della piccola sia stata attutita dai fili utilizzati per stendere vestiti e biancheria ad asciugare: la bimba è stata soccorsa e trasportata d'urgenza al Pronto Soccorso dell'ospedale Santobono di Napoli, dove è stata ricoverata in gravi condizioni e in prognosi riservata.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini del caso per fare piena luce sull'accaduto e per determinare dinamica ed eventuali responsabilità della caduta della bambina, che al momento risultano ancora poco chiare.