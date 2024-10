Bimba di 10 mesi morta ad Afragola (Napoli): al Rione Salicelle arriva la Polizia. Disposta autopsia

video suggerito

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Una bambina di 10 mesi è morta ad Afragola, in provincia di Napoli, questa mattina, domenica 27 ottobre 2024. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto, ma, secondo le prime ricostruzioni, la piccola potrebbe essere deceduta per cause naturali. Sulla vicenda indaga la Polizia di Stato. La Procura della Repubblica di Napoli ha comunque disposto il sequestro della salma e l'esame autoptico, dal quale potrebbero emergere elementi utili a chiarire cosa possa essere accaduto.

Lutto al Rione Salicelle di Afragola per la morte della bimba

L'episodio è avvenuto nel Rione Salicelle di Afragola, dove in mattinata gli agenti del locale commissariato di polizia sono intervenuti nell'isolato 1, dove era già arrivata l'autoambulanza. Qui gli operatori del 118 avevano constatato il decesso della piccola. La salma è stata trasportata all'ospedale San Giuliano di Giugliano in Campania, per essere sottoposta all'autopsia.