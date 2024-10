video suggerito

Bimba di 10 anni muore schiacciata dal cancello, tragedia nell’Avellinese Tragedia a Fontanarosa (Avellino): una bambina di 10 anni è stata schiacciata dal cancello della sua abitazione; la piccola è morta sul posto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

Una bambina di 10 anni è deceduta a Fontanarosa, piccolo comune della provincia di Avellino, dopo essere stata travolta dal cancello della sua abitazione, in un'area di campagna al confine con Sant'Angelo all'Esca. I motivi della tragedia, avvenuta nel pomeriggio di oggi, 26 ottobre, sono ancora al centro delle indagini; stando a quanto fino ad ora ricostruito il pesante cancello avrebbe ceduto all'improvviso e avrebbe colpito la bimba, provocandole un grave schiacciamento che non le ha lasciato scampo.

Sono intervenuti i carabinieri, che si stanno occupando dei rilievi e delle indagini. L'allarme è stato lanciato dai genitori, per ridurre i tempi dei soccorsi è stato fatto intervenire un elicottero del 118, atterrato nel campo di Fontanarosa, ma quando i sanitari hanno raggiunto l'abitazione non hanno potuto fare altro che constatare il decesso, inutili i tentativi di rianimazione; verosimilmente la bambina è morta sul colpo.

Presumibilmente il cancello verrà sequestrato per svolgere gli accertamenti del caso; resta infatti da capire il motivo per cui abbia ceduto ed appurare eventuali responsabilità in merito a danneggiamenti o mancata manutenzione.