Trasporto pubblico a Napoli

Biglietto UnicoCampania, l’abbonamento di carta non esisterà più: dal 2024 solo smart card e App Dal 1 gennaio 2024 entra in vigore la smart card ricaricabile del Consorzio Unico Campania. Come fare richiesta online.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Rivoluzione nei ticket dei trasporti pubblici in Campania. Addio all'abbonamento cartaceo con la banda magnetica, dal 1 gennaio 2024 non esisterà più. Sarà sostituito dalla smart card e dalle App, come anticipato da Fanpage.it. Gli abbonamenti mensili di UnicoCampania su supporto magnetico, quindi, scompariranno progressivamente, per essere sostituiti da smart card e app di UnicoCampania e aziende consorziate. Si tratta di un vero e proprio cambio di passo, nel segno dell'ecologia, se si considera che oggi in Campania, l'abbonamento mensile cartaceo è acquistato da circa 20.000 utenti ed è al 57% dei titoli venduti.

Il restante 43% è emesso su Smart Card, APP e sistemi semi automatici. Si tratta, quindi, di una grande quantità di carta sprecata, considerando che circa un terzo degli abbonamenti magnetici distribuiti viene poi reso, con forti impatti anche in termini ambientali.

Come richiedere la smart card ricaricabile dei trasporti pubblici in Campania

Da qui, la svolta verso l'adozione del ticket digitale, che non inquina l'ambiente e può essere facilmente "duplicato" in caso di furto o smarrimento. Altro vantaggio è la facilità di ricarica: una volta richiesta la smartcard, infatti, si potrà ricaricare l'abbonamento presso le biglietterie aziendali, gli infopoint UnicoCampania e le tabaccherie PuntoLis in tutta la Campania.

il link per richiedere la smart card dei trasporti pubblici in Campania

Per il Presidente del Consorzio UnicoCampania, Gaetano Ratto,

"Suggeriamo ai nostri utenti di richiedere subito la Smart card sul portale online.unicocampania.it o di scaricare l'App dagli store. La card sarà consegnata a fine dicembre presso il punto di ritiro prescelto e, acquistato l'abbonamento, si potrà cominciare a viaggiare liberamente dal 1° gennaio. Se si preferisce utilizzare le APP, l'abbonamento sarà disponibile direttamente sullo smartphone e basterà presentare il QRcode per accedere ai varchi o obliterare sui bus. Insomma, una ulteriore evoluzione tecnologica che va nella direzione di semplificare la vita degli utenti del trasporto pubblico, mettendo a disposizione un abbonamento mensile più sicuro, più ecosostenibile e ancora più UNICO."