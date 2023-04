B&B abusivi a Napoli, caccia agli evasori: controlli a sorpresa e indagini su annunci web Nel 2022 la Polizia Turistica ha elevato multe per 150mila euro. Nel mirino gli affitti delle camere inferiori a 30 giorni.

A cura di Pierluigi Frattasi

Controlli a sorpresa della Polizia Turistica sui B&B abusivi a Napoli. Nel mirino soprattutto gli affitti brevi, inferiori a 30 giorni, che non richiedono la SCIA per essere avviati e che hanno registrato negli ultimi anni una crescita vertiginosa, come rivelato da Fanpage.it. La qualità del servizio offerto ai turisti, però, non è sempre garantita, andando a danneggiare tutta l'immagine del comparto in Italia e all'estero.

Il tema è stato al centro della commissione Legalità di oggi, presieduta da Pasquale Esposito, con l'assessore alla Sicurezza, Antonio De Iesu, il comandante della Polizia Locale Ciro Esposito e i rappresentanti delle principali associazioni che operano nel settore alberghiero, Federalberghi, Confesercenti Assoturismo, Confesercenti Aigo, Abbac e Atex. La commissione ha chiesto più controlli sulle strutture alberghiere ed extra alberghiere abusive e un tavolo permanente contro l’abusivismo nel settore.

Esposito: "Più controlli della Polizia Turistica"

"Napoli sta registrando una crescita notevole del turismo in questi mesi – commenta il consigliere comunale Gennaro Esposito – ma un aumento dei visitatori deve essere legato anche al pagamento della tassa di soggiorno e delle altre imposte, altrimenti l'evasione si ritorcerà su tutta la città, perché il carico crescerà in modo esponenziale e non ci saranno soldi per i servizi necessari. Abbiamo chiesto più controlli, compatibilmente con le risorse disponibili".

L’aumento delle presenze turistiche in città, che ha raggiunto cifre mai viste prima, hanno evidenziato i rappresentanti delle strutture ricettive, richiede una strategia ben definita che passa per controlli più efficaci, ma soprattutto per una conoscenza delle norme che regolamentano il settore. In particolare, gli affitti brevi sono la tipologia di accoglienza che più si presta a violazioni in quanto non è richiesta la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) ma, per essere in regola, occorre che l’attività non si svolga in continuità.

Indagini anche sugli annunci sul web

Per l’assessore De Iesu l’Amministrazione è già attiva da mesi su questo fronte, assicurando controlli attraverso il gruppo turistico della Polizia Locale lavorando con le partecipate per assicurare maggiori servizi alla città. Resta, però, la necessità di una collaborazione più stretta con gli operatori, in modo da far fronte ad un fenomeno cresciuto rapidamente. Il Comandante della Polizia Locale Ciro Esposito ha ricordato che l’anno scorso sono state elevate sanzioni per 150 mila euro. C'è grande attenzione rivolta al settore turistico, ma il tema dei controlli va affiancato dalla conoscenza delle norme che regolamentano la materia.

La commissione: "Stop illegalità"

Gennaro Esposito (Manfredi Sindaco) ha richiamato i dati diffusi dalle associazioni di categoria che denunciano un quadro molto sconfortante, con alte percentuali di abusivismo. Vanno quindi assicurati non solo più controlli, ma provvedimenti che non rischino poi di essere annullati in giudizio.

Per Iris Savastano (Forza Italia) non è più rinviabile l’istituzione di un tavolo permanente del turismo, preceduto da un censimento di tutte le associazioni di categoria e accompagnato dalla definizione di una strategia d’azione che spetta agli assessorati competenti, che devono essere in grado di dialogare anche con altri enti, la Regione così come altri comuni interessati dalla crescita turistica.

Alessandra Clemente (Misto) ha chiesto che siano previste in bilancio risorse certe per coprire il lavoro in regime di straordinario della Polizia Locale, che anche se rinforzata dai nuovi assunti non potrà assicurare in ordinario i maggiori controlli richiesti da flussi turistici così elevati.

Per Gennaro Andreozzi (Napoli Solidale Europa Verde Difendi la città) la commissione deve svolgere un ruolo di monitoraggio dell’effettiva costituzione del tavolo e dell’attuazione delle linee di indirizzo fornite dai consiglieri comunali.