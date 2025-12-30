napoli
Bazooka, mitra e fucili sotterrati in campagna a Caserta: sequestrato arsenale dei Casalesi

Un vero e proprio arsenale da guerra, ritenuto appartenente al clan dei Casalesi, è stato sequestrato dalla Polizia di Stato a Caserta: era nascosto sottoterra.
Davvero ingente il quantitativo di armi e munizioni sequestrate a Caserta, in un terreno in campagna, al confine con Castel Volturno. Nella mattinata di ieri, lunedì 29 dicembre, i poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Caserta hanno rinvenuto un vero e proprio arsenale da guerra, ritenuto appartenente al clan dei Casalesi: le armi e le munizioni erano state nascoste, sotterrate in un terreno alla periferia del capoluogo di provincia campano, formalmente di proprietà dello Stato.

L'attività investigativa della Squadra Mobile, che si è svolta nell'ambito dei controlli in contrasto ai reati riconducibili alla criminalità organizzata, ha permesso di individuare con esattezza il terreno dove si riteneva potesse essere nascosto un arsenale riconducibile ai Casalesi e nel quale, nel pomeriggio di ieri, si sono concentrate le operazioni di scavo. Nella fattispecie, sotterrati nel terreno, i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato: tre lanciarazzi anticarro, una mitraglietta, quattro fucili d'assalto, una carabina di precisione, un fucile a pompa, otto pistole e 600 cartucce.

I tre lanciarazzi anticarro sono stati fatti brillare dagli Artificieri della Polizia di Stato, giunti anche loro sul posto, mentre le altre armi sono state poste sotto sequestro, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria. Le indagini proseguono per individuare i detentori dell'arsenale e per verificare se le armi siano state utilizzate in episodi delittuosi recenti e non.

