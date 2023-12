Barra, napoletano 39enne gambizzato: il proiettile gli frattura il femore Il ferito trasportato all’Ospedale del Mare: colpito alla gamba destra. Indagano i carabinieri. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Attimi di terrore a Barra, nell'area orientale di Napoli, questa mattina, dove un napoletano di 39 anni è stato gambizzato. Il proiettile gli ha fratturato il femore della gamba destra. L'uomo è stato trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale del Mare. Non sarebbe in gravi condizioni. Sul posto sono arrivati immediatamente i carabinieri del nucleo operativo di Poggioreale, che stanno indagando sulla vicenda e cercando di ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto.

Il 39enne colpito da un proiettile

Non è ancora chiara la dinamica di quanto accaduto. Il 39enne di origine napoletana, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato ferito alla gamba destra da un colpo d’arma da fuoco. I militari dell'Arma stanno raccogliendo le testimonianze e altri elementi per cercare di ricostruire dinamica e matrice del ferimento. Non è escluso che possano essere acquisite anche eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per cercare di individuare i responsabili del ferimento. Soltanto nelle prossime ore si potranno avere maggiori dettagli.

La vittima portata all'Ospedale del Mare

L'uomo, come detto, è stato subito soccorso e trasportato presso l'Ospedale del Mare, qui, al Pronto Soccorso, gli è stato diagnosticata la frattura del femore destro dal personale medico sanitario che gli ha prestato le prime cure del caso. Secondo i medici, la vittima non sarebbe ferita gravemente e non sarebbe in pericolo di vita. Dovrà essere comunque sottoposta ad ulteriori accertamenti clinici e la sua situazione dovrà essere attentamente monitorata per scongiurare il rischio di eventuali infezioni.