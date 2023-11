Balloon Museum, come ottenere il rimborso dei biglietti per l’evento alla Mostra d’Oltremare

«Tutti i biglietti con data posteriore al 3 novembre verranno interamente rimborsati». Lo comunica, con un post sui social, il Balloon Museum, l'evento che si stava tenendo nella Mostra d'Oltremare di Napoli e che è stato fermato a seguito del maltempo che si è abbattuto sulla città lo scorso 3 novembre.

L'organizzazione ha previsto modalità diverse a seconda del modo in cui era stato acquistato il biglietto; il riaccredito sarà automatico solo per chi lo aveva comprato dal sito TicketOne.

Le forti piogge avevano irrimediabilmente danneggiato le installazioni, rendendo inagibile l'area; impossibile, quindi, continuare con le visite. Ed era sorto il problema dei biglietti già venduti.

La mostra, fanno sapere gli organizzatori, verrà riaperta, ma al momento non è possibile ancora stabilire una data vista l'entità dei danni. Pertanto, si è deciso per il rimborso. Si legge nel post su Instagram:

L'evento riprenderà nel giro di qualche settimana, tuttavia, non potendo a oggi definire una data di riapertura, nel rispetto della fiducia da voi dimostrata, abbiamo convenuto di garantire il rimborso completo a tutti i possessori di un titolo d'acquisto con data posteriore al 3 novembre 2023.

Nella comunicazione vengono indicate, naturalmente, anche le modalità del rimborso:

Per coloro che hanno effettuato l'acquisto dei biglietti tramite il sito TicketOne, il rimborso verrà elaborato automaticamente dall'ente, che assicura il riaccredito sulla carta di credito entro 10 giorni a partire da oggi (6 novembre, ndr). Per ottenerlo non sarà necessaria alcuna azione da parte dell'acquirente.

Nel caso in cui il biglietto sia stato acquistato presso un punto vendita autorizzato TicketOne, sarà necessario recarsi personalmente allo stesso per procedere alla richiesta di rimborso.

Per i biglietti acquistati al botteghino del Balloon Museum, la richiesta di rimborso dovrà essere effettuata tramite il form presente alla pagina ballonmuseum.world.