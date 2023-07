Bagnino accoltellato a Marechiaro da ragazzi, Salvini: “Torniamo al servizio militare universale” Il ministro e leader della Lega sull’aggressione del bagnino a Napoli: “Se a 15 anni vai in giro col coltello in tasca, evidentemente a casa mamma e papà hanno sbagliato qualcosa”

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

"Se a 15 anni vai in giro col coltello in tasca, evidentemente a casa mamma e papà hanno sbagliato qualcosa. Per questo sono convinto che la reintroduzione di alcuni mesi di servizio civile e militare universale sarebbe un gesto utile per le generazioni di oggi ma soprattutto per quelle di domani". Ad affermarlo è il ministro dei Trasporti e leader della Lega, Matteo Salvini, che con un post sui suoi canali social ha commentato l'ultimo episodio di aggressione avvenuto sugli scogli di Marechiaro a Napoli nella giornata di ieri, domenica 9 luglio 2023.

Per Salvini, quindi, la reintroduzione del servizio civile e militare universale potrebbe servire come strumento per educare i giovani a mantenere comportamenti più civili e non violenti. Anche se nel caso avvenuto a Napoli sembrerebbe, secondo le prime ricostruzioni, che gli aggressori siano dei ragazzi minorenni, di circa 15 anni, mentre il servizio civile e militare universale, invece, in passato era riservato ai maggiorenni. Già negli scorsi mesi il leader della Lega aveva lanciato questa proposta come "forma di educazione civica diffusa e di prevenzione sociale e sanitaria sul territorio".

"Il bagnino assalito dal branco"

Proseguono, intanto, le indagini per individuare i responsabili dell'aggressione al bagnino 41enne. L'uomo è stato operato all'Ospedale Fatebenefratelli di Napoli e l'intervento è riuscito.

Secondo il parlamentare Francesco Emilio Borrelli (Avs), "nel pomeriggio un uomo napoletano di 42 anni è stato accoltellato da un gruppo di ragazzini 15enni con cui avrebbe avuto una discussione. L'uomo è stato assalito dal branco e colpito con due fendenti all'addome. Il 42enne ferito è stato poi trasportato d'urgenza presso l'ospedale Fatebenefratelli di via Manzoni a Posillipo".

