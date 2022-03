A Bacoli arriva l’Università sul mare con la spiaggia libera, c’è l’ok della Federico II Il sindaco Della Ragione: “È un sogno che si avvera”. La sede dell’Università sarà a Villa Ferretti, bene confiscato alla camorra.

A cura di Pierluigi Frattasi

A Bacoli arriva l'Università sul mare, con la spiaggia libera. C'è l'ok della Federico II di Napoli. Ad annunciare il via libera per la realizzazione della nuova sede dell'ateneo fredericiano nel comune in provincia di Napoli è il sindaco Josi Della Ragione: "È storia – scrive – Ho appena letto la mail con cui l’Università Federico II di Napoli, con il decreto rettorale numero 627, ci comunica di aver approvato la nostra proposta di istituire una sede universitaria a Villa Ferretti. A Bacoli. Sarà la prima nella nostra città. Un sogno che si avvera".

A Bacoli la prima università con la spiaggia

La nuova sede dell'Università Federico II sorgerà in un bene confiscato alla camorra, sul golfo dei Campi Flegrei. "Siamo pronti a portare il comodato d’uso – spiega Della Ragione – per l’approvazione, in consiglio comunale. E scrivere una pagina straordinariamente bella per la nostra terra. Presto, firmeremo ufficialmente l’intesa. E lo faremo un un evento pubblico. Con la città, con tutti voi. Qui. A Villa Ferretti. La palazzina ottocentesca sarà popolata da studenti, ricercatori, professori, aule per studi e convegni. A due passi dal Parco Archeologico Sommerso di Baia. A due passi dal Tempio di Venere, il Tempio di Diana, il Castello Aragonese, il Museo Archeologico dei Campi Flegrei, il Palazzo Imperiale. Ed il parco verde, il teatro all’aperto, la spiaggia, saranno sempre più pubbliche. Aperte, libere. Una spinta ulteriore per la rivoluzione culturale che, quotidianamente, portiamo avanti. Insieme al popolo. Un passo alla volta".

Villa Ferretti è un bene confiscato alla camorra che sorge sulla costa, ai piedi del Castello Aragonese, che adesso il Comune flegreo, guidato dal sindaco Josi Della Ragione, sta trasformando in un polo di studio e ricerca, con la collaborazione dell'Università di Napoli Federico II.