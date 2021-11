A Bacoli l’Università con la spiaggia libera e la discesa a mare, “è già uno spettacolo” Il sindaco di Bacoli Josi Della Ragione: “La prima sede universitaria della città è quasi pronta. Sarà un parco con spiaggia pubblica e mare splendido”

A cura di Pierluigi Frattasi

A Bacoli l'Università avrà la spiaggia libera e la discesa a mare. E gli studenti, magari, potranno concedersi una nuotata ristoratrice tra una lezione e l'altra. La sede suggestiva è quella di Villa Ferretti, un bene confiscato alla camorra che sorge sulla costa, ai piedi del Castello Aragonese, che adesso il Comune flegreo, guidato dal sindaco Josi Della Ragione, sta trasformando in un polo di studio e ricerca, con la collaborazione dell'Università di Napoli Federico II.

Il sindaco: "Che spettacolo"

"Ecco la prima sede universitaria di Bacoli – annuncia il primo cittadino Della Ragione, pubblicando le prime foto – È quasi pronta. Ed è già uno spettacolo. Villa Ferretti, bene confiscato alla camorra. Ospiteremo tanti studenti, professori, ricercatori. Sarà palcoscenico di convegni, lezioni, studi. E resterà un parco aperto a tutti. Con spiaggia pubblica. Mare splendido. Alle pendici del Castello Aragonese. E del Museo Archeologico dei Campi Flegrei. Sarà la nostra cattedrale della cultura. Una casa aperta alla comunità. Un orgoglio".

"Vogliamo che diventi un presidio stabile – conclude – per la valorizzazione del nostro patrimonio culturale. A partire da quello archeologico sommerso. Insieme all’Università Federico II di Napoli. Coinvolgendo la Soprintendenza dei Beni Culturali ed il Parco Archeologico dei Campi Flegrei. Abbiamo tolto le impalcature, concludendo la prima parte dei lavori pubblici. Ci avviamo alla conclusione. Avviando anche le opere per la protezione della Villa dal mare. In sinergia con le istituzioni. Insieme, stiamo facendo cose bellissime. Per la nostra amata città. Un passo alla volta".