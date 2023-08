“Un euro per scaldare la pastina della bimba”: lo scontrino del lido di Bacoli La denuncia del parlamentare Francesco Emilio Borrelli (Avs), che ha rilanciato il post di una mamma: “Basta salassare i bagnanti”

A cura di Pierluigi Frattasi

Un euro per riscaldare la pastina della bimba al lido di Bacoli. È quanto denunciato dalla mamma della piccola che ha pubblicato sui social la foto dello scontrino. La donna aveva già pagato 35 euro per l'accesso alla spiaggia e l'affitto di un ombrellone e due lettini per godersi una tranquilla giornata di sole e relax al mare. A segnalare il caso è stato il parlamentare Francesco Emilio Borrelli (Alleanza Verdi-Sinistra), che ha rilanciato sui suoi canali social il post fatto dalla madre: “A Bacoli – scrive il deputato ambientalista – sul lido balneare pagano 1 euro per riscaldare la pastina per la figlia dopo aver affittato ombrellone e due lettini. Il salasso ai bagnanti non è turismo di qualità. Abbiamo segnalato al Sindaco del Comune, Josi Della Ragione”.

"Scontrino da un euro per riscaldare la pastina della bimba"

Il post della genitrice è stato pubblicato sulla pagina Facebook “Sei di Pozzuoli se…”. Nel post la mamma ha pubblicato la foto dello scontrino che riporta il costo di 1 euro. “Questo lido – scrive la donna a corredo del post – è diventato molto caro addirittura per riscaldare la pastina a mia figlia ho pagato 1,00€ dopo Ke ho pagato 2 lettini e un ombrellone 35,00€”. A chi le domanda perché abbia pagato, invece di andare via, risponde nei commenti: “Mia figlia aveva fame e piangeva e non potevo fare altro”.

Borrelli (Avs): "Basta salassi ai bagnanti"

Il post ha cominciato a fare il giro del web ed è stato segnalato al parlamentare Francesco Emilio Borrelli, che a sua volta ha chiesto al sindaco di Bacoli, Josi Della Ragione, di approfondire la vicenda. “In un noto lido di Bacoli – scrive Borrelli – oltre a pagare due lettini e un ombrellone, ai genitori di una bimba è stato chiesto 1 euro, con regolare rilascio di scontrino, per riscaldare la pastina per la figlia. La foto dello scontrino con la denuncia dell'accaduto è stata fatta presente al deputato Francesco Emilio Borrelli”.

Continua, insomma, "l'estate degli scontrini". Da mesi, infatti, i social sono inondati di foto di clienti che mostrano scontrini di bar, ristoranti e lidi in cui compaiono supplementi di prezzo per i servizi più disparati: dal taglio del toast al piattino in più. “Arrivano segnalazioni da più parti – riprende il parlamentare ambientalista Borrelli – si moltiplicano i casi in cui a turisti e a bagnanti, da Nord a Sud, ai quali viene chiesto il pagamento di servizi aggiuntivi inesistenti come il taglio del tramezzino o la richiesta di cubetti di ghiaccio”.

Il caso segnalato al sindaco di Bacoli

Proprio a Bacoli il sindaco Josi Della Ragione si è fatto sentire per un altro lido che aveva negato l’accesso ai bagni a un bagnante della spiaggia libera.