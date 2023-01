Azzannata al collo e alla testa da un pitbull, donna di 69 anni in ospedale a Battipaglia Il cane ha spezzato la catena e ha azzannato la donna, che stava effettuando alcune pulizie all’esterno della sua abitazione: la 69enne è stata ricoverata in ospedale.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Momenti di paura nella mattinata odierna, martedì 3 gennaio, a Battipaglia, nella provincia di Salerno, dove una donna di 69 anni è finita in ospedale dopo essere stata azzannata per strada da un pitbull. Da una prima ricostruzione di quanto accaduto, la 69enne stava effettuando alcuni lavori di pulizia all'esterno della sua abitazione, in via Pacinotti, nel quartiere Taverna, quando ha subito l'aggressione da parte del grosso cane; il pitbull avrebbe spezzato la catena con la quale il suo proprietario lo stava portando a spasso, avventandosi sulla donna e azzannandola al collo, alla testa e a un braccio.

La 69enne è stata prontamente soccorsa dai sanitari del 118, che l'hanno tempestivamente trasportata al Pronto Soccorso dell'ospedale Santa Maria della Speranza: la donna è ricoverata in prognosi riservata e non si conoscono con precisione le sue condizioni di salute. Sul posto sono arrivati anche gli agenti della Polizia Municipale di Battipaglia, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso, insieme anche al personale dell'Asl di Salerno, che ha invece effettuato i dovuti controlli sul cane, risultato provvisto di microchip, come stabilisce la normativa vigente sugli animali da compagnia.

Il proprietario del cane è stato multato

Il pitbull è stato posto in quarantena per 10 giorni, mentre il suo proprietario è stato sanzionato dai vigili urbani poiché ha portato a spasso il cane sprovvisto di museruola, in contravvenzione al regolamento regionale in materia.