Avremo altri 15 giorni di maltempo a maggio: in Campania attese molte allerte meteo Il ciclone tunisino potrebbe essere la goccia che fa traboccare il vaso in un mese di maggio molto piovoso.

A cura di Redazione Meteo

Bollettini di allerta meteo che si susseguono, pioggia che in alcune zone dell'entroterra invade gli immobili ai piani bassi e letteralmente allaga le piazze e un clima umidiccio, a volte afoso ma sicuramente strano per il mese di maggio. L'anticiclone africano che fece bollire l'Italia lo scorso anno per ora non c'è e almeno per 15 giorni il maltempo la farà da padrone.

Mattia Gussoni, meteorologo di Ilmeteo.it, conferma l'assenza dell’anticiclone subtropicale nordafricano:

al momento troviamo un campo di alta pressione, di origini ovviamente diverse, sulla Scandinavia, mentre sul Mediterraneo scorrazzano perturbazioni e una serie di cicloni. La tendenza indica la possibilità di restare senza anticiclone africano almeno fino alla fine del mese, ma molte mappe del prestigioso ECMWF, Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine, indicano frequenti fasi fresche e piovose anche a giugno e pensate, addirittura ad agosto. Potremmo avere l’anno senza estate?

L’Italia nelle prossime ore sarà teatro di importanti movimenti meteorologici,, tempo instabile e verso metà maggio si prevedono forti acquazzoni: si tratta di un ciclone tunisino che approfondirà il suo occhio fino a 985 hPa, una pressione bassissima e capace di portare estremo maltempo con nubifragi e vento di burrasca. Ilmeteo.it lancia l'allerta che tuttavia è prospettato guardando delle proiezioni, quindi suscettibile di variazioni: