Allerta meteo gialle in Campania dalle 8 alle 20 di domani sabato 13 maggio: temporali e grandinate Allerta meteo in Campania per domani, sabato 13 maggio, dalle 8 alle 20: possibili temporali e grandinate, con tempeste di fulmini e violente raffiche di vento.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Allerta meteo gialla dalle 8 alle 20 di domani sabato 13 maggio, con possibili temporali improvvisi e repentini anche con grandinate, fulmini e raffiche di vento. Lo ha comunicato la Protezione Civile della Regione Campania, che ha emanato un avviso di allerta meteo di colore giallo valido dalle 8 alle 20 di domani sabato 13 maggio. In particolare, l'allerta meteo riguarda le zone di Napoli, Piana Campana, le isole del Golfo, l'intera Area Vesuviana, ma anche l'Alto Volturno e il Matese, la Penisola Sorrentino-Amalfitana, i Monti di Sarno e i Monti Picentini. I temporali potranno essere, spiega la Protezione Civile regionale, "intensi e repentini", e saranno anche caratterizzati "da incertezza previsionale e rapidità di evoluzione", nonché essere accompagnati da "fulmini, grandine e raffiche di vento". Si prevedono in particolare "precipitazioni locali, anche a carattere di rovescio e temporale, intensi in alcuni casi". La Protezione Civile regionale, inoltre, proprio in considerazione delle raffiche di vento e delle possibili grandinate, ha ricordato "la necessità di assicurare la corretta tenuta del verde pubblico e delle strutture provvisorie esposte agli eventi atmosferici".

Nella nota dell'allerta meteo, viene anche aggiunto che: