Meteo Napoli e Campania, torna la pioggia nel fine settimana 13-14 maggio Dopo alcuni giorni di tregua, tornano piogge e freddo su tutta la Campania a causa di un flusso di correnti instabili in arrivo dal Nord Europa.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Tornano le piogge su Napoli e la Campania: nonostante due giorni di tregua con sole e temperature al rialzo, per il fine settimana del 13 e 14 maggio il colpo di coda dell'inverno sarà molto più forte degli scorsi giorni. In arrivo pioggia e vento, con le temperature destinate ad abbassarsi repentinamente. Colpa di un flusso di correnti instabili che, in arrivo dal Nord Europa, si stanno spostando velocemente verso il Mar Mediterraneo e porteranno dunque instabilità meteorologica anche sulla Campania, con piogge e temporali diffusi un po' ovunque.

Si tratterà di rovesci brevi ma intensi, tipici di metà maggio: una instabilità primaverile che però rovinerà l'intero fine settimana del 13 e 14 maggio, dopo che negli ultimi giorni il sole aveva tornato a fare capolino in tutta la Campania. Non sono escluse neanche nuove allerte meteo, in particolare proprio in quei giorni: le piogge, che localmente assumeranno contorni abbastanza violenti, potrebbero infatti fare danni consistenti soprattutto nelle zone già duramente colpite nei giorni scorsi e dove le criticità idrogeologiche sono già normalmente molto frequenti. Anche le temperature subiranno un calo, abbassandosi fino a 15 gradi di massime: i 22 gradi raggiunti nei giorni scorsi saranno insomma un lontano ricordo. Un quadro meteorologico instabile che è destinato a durare almeno per tutta la settimana in arrivo, per poi esaurirsi normalmente e lasciare spazio al ritorno della primavera, ad un mese esatto dall'inizio dell'estate, il cui solstizio (ovvero il giorno con più luce dell'anno e con la notte più breve) quest'anno cadrà esattamente il 21 giugno.