Trasporto pubblico a Napoli

Aversa, uomo investito dal treno resta incastrato sotto i binari: corse cancellate e ritardi Corse cancellate e ritardi di un’ora sulla Napoli-Villa Literno dalle ore 9,30.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Trasporto pubblico a Napoli ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Un uomo è stato investito da un treno questa mattina alla Stazione di Aversa, restando incastrato sotto i binari e rimanendo ferito gravemente. Immediatamente sono scattati i soccorsi per aiutarlo. Sul posto si sono immediatamente precipitati gli agenti della Polfer e i vigili del fuoco, oltre al personale sanitario dell'ambulanza del 118, per cercare di liberarlo dai binari e prestargli le cure dovute. Ancora da chiarire, al momento, la dinamica di quanto accaduto. A causa dell'incidente, la circolazione ferroviaria ha subito forti disagi, con corse cancellate e ritardi.

Corse cancellate e ritardi di un'ora sulla Napoli-Villa Literno

L'incidente è avvenuto poco dopo le ore 9 di questa mattina, martedì 5 aprile 2022, davanti ai viaggiatori. Non è escluso che possa essersi trattato di un tentativo di suicidio. Sul posto è arrivato anche il magistrato di turno per gli accertamenti di rito. Dalle 9,30, circa, il traffico dei treni è stato completamente sospeso. I treni regionali tra Villa Literno e Napoli Centrale hanno subito variazioni di percorso e limitazioni , con ritardi anche di un'ora.

Solo il 31 marzo scorso un altro tragico incidente era avvenuto a Torre del Greco, nella provincia di Napoli: un giovane è stato investito da un treno della Circumvesuviana. L'incidente si è verificato, intorno alle ore 19, alla stazione di via del Monte: da una prima ricostruzione, pare che il giovane in quel caso stesse attraversando i binari quando è stato centrato in pieno dal treno. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, che hanno trasportato d'urgenza il malcapitato all'ospedale del Mare di Napoli, dove è stato ricoverato in gravi condizioni di salute con fratture a entrambe le gambe e varie contusioni, ma non in pericolo di vita.