Investito da un treno della Circumvesuviana, grave un ragazzo a Torre del Greco L’incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri, 31 marzo: si indaga per ricostruire con precisione la dinamica di quanto accaduto.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Tragico incidente nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 31 marzo, a Torre del Greco, nella provincia di Napoli: un giovane è stato investito da un treno della Circumvesuviana. L'incidente si è verificato, intorno alle ore 19, alla stazione di via del Monte: da una prima ricostruzione, pare che il giovane – del quale non sono state rese note le generalità – stesse attraversando i binari quando è stato centrato in pieno dal treno. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, che hanno trasportato d'urgenza il malcapitato all'ospedale del Mare di Napoli, dove è stato ricoverato in gravi condizioni di salute: da quanto si apprende, il giovane ha riportato fratture a entrambe le gambe e varie contusioni, ma non sarebbe in pericolo di vita. Nella stazione teatro dell'incidente sono arrivate anche le forze dell'ordine, che hanno avviato le indagini per ricostruire con esattezza la dinamica di quanto accaduto.

Soltanto qualche giorno fa, lo scorso 16 marzo, una persona è deceduta dopo essere stata investita da un treno: è accaduto a Santa Maria Capua Vetere, nella provincia di Caserta. La vittima si trovava in prossimità dei binari del passaggio a livello di via Avezzana quando il convoglio è sopraggiunto e l'ha investita, non lasciandole purtroppo scampo. L'incidente ha causato forti disagi alla circolazione ferroviaria sulla linea Napoli-Roma via Cassino, dal momento che il traffico dei treni è stato interrotto tra Santa Maria Capua Vetere e Capua per consentire l'azione dei soccorsi e i rilievi delle forze dell'ordine.