Santa Maria Capua Vetere, persona muore investita da un treno: forti ritardi sulla Napoli-Roma Tragedia al passaggio a livello a Santa Maria Capua Vetere, nel Casertano: una persona è stata investita e uccisa da un treno. Forti ritardi sulla linea Napoli-Roma via Cassino.

Tragedia nella mattinata di oggi, mercoledì 16 marzo, a Santa Maria Capua Vetere, nella provincia di Caserta: nei pressi del passaggio a livello di via Avezzana una persona è stata investita e uccisa da un treno sui binari. Non è stata ancora resa nota la dinamica dell'incidente, così come non si conoscono le generalità della vittima: sul posto sono arrivate le forze dell'ordine, che hanno avviato le indagini ed effettuato i rilievi del caso per determinare con precisione la dinamica di quanto accaduto.

Treni interrotti tra Santa Maria e Capua

L'incidente purtroppo mortale ha causato notevoli ritardi sulla linea ferroviaria Napoli-Roma via Cassino, come ha comunicato questa mattina Ferrovie dello Stato. "Linea Napoli – Roma via Cassino: traffico sospeso tra Santa Maria Capua Vetere e Capua dalle ore 7:37 per accertamenti dell'Autorità Giudiziaria. Il traffico è sospeso per l’investimento di una persona a Santa Maria Capua Vetere" si legge sul sito. Ferrovie dello Stato ha poi pubblicato un aggiornamento alle 9.30, rendendo noto che la circolazione ferroviaria tra Santa Maria Capua Vetere e Capua: "In atto la riprogrammazione dell'offerta commerciale. Attivo il servizio sostitutivo con bus tra Caserta e Cassino".

I treni cancellati

Come rende noto ancora Ferrovie dello Stato, i treni cancellati a causa del tragico incidente sono i seguenti:

• R 5806 Napoli Centrale (7:55) – Cassino (9:57)

• R 5054 Caserta (8:05) – Venafro (9:10)