Avellino, stupra ragazzina nell’auto in affitto mentre tornano dalla festa: preso conducente 38enne Il conducente di un’auto a noleggio avrebbe condotto la giovane in una strada isolata di campagna, abusando di lei nonostante lo supplicasse di lasciarla andare.

A cura di Pierluigi Frattasi

Violenta una ragazzina in auto, mentre la sta riaccompagnando a casa in auto di rientro da una festa di compleanno di un'amica. Nei guai un conducente di un'auto a noleggio 38enne di Taurasi, in provincia di Avellino, per il quale sono scattati gli arresti domiciliari. L'uomo è gravemente indiziato di violenza sessuale aggravata nei confronti di una minorenne. Secondo i magistrati, la violenza si sarebbe consumata nell'auto a noleggio guidata dal 38enne, affittata dalla minore e da una sua amica per recarsi al locale in cui si svolgeva la festa.

Sulla via del ritorno, però, secondo quanto contenuto nella denuncia, l'uomo che era alla guida dell'auto e stava riaccompagnando a casa la ragazza, essendosi fatto tardi, una volta rimasto da solo in auto con lei, ne avrebbe approfittato. Prima l'avrebbe condotta in una strada isolata di campagna, nei pressi del comune di Paternopoli. A quel punto, essendo ormai notte e approfittando del buio, l'avrebbe costretta a subire atti sessuali nonostante il suo esplicito rifiuto e malgrado la giovane lo supplicasse di lasciarla andare.

Il trentottenne ha poi riaccompagnato a casa la minorenne la quale, però, appena ripresasi dallo choc, ha telefonato all'amica e le ha raccontato tutto. Il giorno successivo ha sporto querela. Immediatamente è stato attivato il "codice rosso". Le indagini della Polizia di Stato sono scattate subito dopo la denuncia-querela sporta dalla giovane e hanno consentito agli investigatori di raccogliere gravi indizi di colpevolezza ai danni del 38enne. A questo punto, il gip di Benevento, accogliendo la richiesta della Procura della Repubblica competente sul territorio, ha emesso il provvedimento applicativo della misura cautelare degli arresti domiciliari, ritenendolo, a causa dell'attività lavorativa che svolge, capace di reiterare il reato, cioè di perpetrare di nuovo abusi ai danni dei suoi clienti, anche minorenni. L'ordinanza è stata eseguita dagli agenti del Commissariato di Ariano Irpino, che hanno notificato il provvedimento al 38enne.

Il provvedimento eseguito è una misura cautelare disposta in sede di indagini preliminari, contro il quale sono ammessi mezzi di impugnazione, e il destinatario è persona sottoposta alle indagini e quindi presunta innocente fino a sentenza definitiva.