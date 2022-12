Avellino, si presenta al concorso per il Comune vestito da Babbo Natale L’uomo, 60 anni, stava lavorando come testimonial per alcuni negozi e non è riuscito a cambiarsi prima di presentarsi al concorso.

A cura di Valerio Papadia

Singolare la storia che arriva da Avellino, soprattutto dal momento che siamo entrati nel vivo delle festività natalizie: un uomo si è presentato vestito da Babbo Natale a un concorso bandito dall'amministrazione comunale per l'assunzione di 35 dipendenti a tempo indeterminato, con varie mansioni, proprio al Comune di Avellino.

È la storia di Antonio, che ha da poco superato i 60 anni e che, in attesa del concorso, per sbarcare il lunario, stava lavorando per la cooperativa "Primavera 2000" come Babbo Natale, ovvero come testimonial presso esercizi commerciali e supermercati della città, figura molto richiesta durante le festività natalizie.

Ieri mattina, domenica 11 dicembre, Antonio ha così chiesto di assentarsi dal lavoro per andare a sostenere la sua prova: proprio nella giornata di ieri, infatti, si sono svolte, nella sede del Consorzio Asi di Avellino, le prove pratiche per l'assunzione di 13 operai. Per raggiungere la sede del concorso, Antonio non ha così fatto in tempo a togliersi la divisa rossa di Babbo Natale e si è presentato così. suscitando più di una reazione di stupore.

La presenza di un Babbo Natale ha fatto pensare, in un primo momento, a uno scherzo, tanto che il 60enne è stato anche invitato ad uscire: quando però è stato chiaro che Antonio dovesse sostenere il concorso, l'uomo si è presentato davanti alla commissione e, da quanto si apprende, avrebbe anche superato la prova. Tanti i presenti che hanno immortalato la scena e hanno pubblicato le foto del singolare avvenimento sui social.