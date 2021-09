Avellino, perdono la causa e spediscono per vendetta un cuore di maiale al perito Padre e figlia perdono la causa e spediscono al medico legale che ha scritto la perizia per vendetta un cuore di maiale appena macellato. Individuati dagli investigatori, adesso dovranno rispondere di minacce aggravate. L’episodio è accaduto a maggio 2021. Indagini affidate alla Questura di Avellino.

A cura di Pierluigi Frattasi

Padre e figlia perdono la causa e spediscono al medico legale che ha scritto la perizia per vendetta un cuore di maiale appena macellato. Individuati dagli investigatori, adesso dovranno rispondere di minacce aggravate. I due imprenditori di Mugnano del Cardinale, in Irpinia, si erano rivolti al medico legale per una consulenza tecnica da produrre durante una causa civile.

L'esito della perizia però non li aveva soddisfatti, così padre e figlia di 61 e 35 anni, che ritenevano responsabile dell'insuccesso della causa proprio il perito incaricato, Lamberto Pianese, per vendicarsi, avrebbero fatto recapitare al professionista, che lavora anche come dirigente medico del Sert di Avellino, un pacco anonimo con all'interno un cuore di maiale appena macellato. L'episodio risale allo scorso maggio.

Da allora è scattata la denuncia. Il messaggio inquietante per gli inquirenti poteva avere varie spiegazioni, soprattutto legate all'attività professionale del dottor Pianese. Dopo mesi di indagini, gli agenti della Squadra mobile della Questura di Avellino hanno individuato i responsabili. Padre e figlia dovranno ora rispondere di minacce aggravate.