Avellino, partorisce a 47 anni durante Napoli-Salernitana: mamma tifa azzurri, papà granata Il bimbo nato nella clinica Malzoni di Avellino alle ore 15,00 di domenica 30 aprile, in corrispondenza del calcio d’inizio di Napoli-Salernitana.

A cura di Pierluigi Frattasi

Mamma tifosa del Napoli, papà della Salernitana. Il bimbo, di nome Alfredo, nasce durante il derby campano di domenica scorsa, 30 aprile, conclusosi con un pareggio per 1-1 allo stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta. Il lieto evento è avvenuto nella clinica Malzoni di Avellino. La mamma, Rosanna, seguita dal ginecologo Raffaele Petta, ha partorito a 47 anni, dopo tre gravidanze interrotte. La nascita di Alfredino ha riempito di gioia la famiglia.

Il bimbo nato alle 15: in corrispondenza dell'inizio partita

Il bimbo è venuto al mondo nel reparto di ostetricia, diretto dalla dottoressa Annamaria Malzoni, alle ore 15,00, proprio in corrispondenza del calcio d'inizio del big match di campionato tra azzurri e granata, che avrebbe potuto assegnare il terzo scudetto al Napoli, poi rimandato. “La sua nascita è una bella notizia – commenta a Fanpage.it il dottor Raffaele Petta, ginecologo salernitano della clinica Malzoni – che unisce l’aspetto scientifico all’aspetto calcistico”.

Una gravidanza a 47 anni, infatti, è un evento molto raro, perché la riserva ovarica della donna è quasi esaurita. Rosanna, invece, ha iniziato la gravidanza senza l'aiuto di tecniche di fecondazione assistita ed ha partorito spontaneamente, senza taglio cesareo, con la partoanalgesia.

L'entusiasmo per la nascita di Alfredino ha contagiato anche il personale sanitario della clinica. “Alfredino – scrive su Facebook il dottor Raffaele Petta – nasce ad Avellino il giorno del derby da mamma super tifosa del Napoli e papà ultras della Salernitana…”. E conclude con una domanda scherzosa: “Ma non è che sarà un tifoso Lupacchiotto Irpino, in barba a mamma e papà?”.