Avellino, 25enne giù dal cavalcavia sulla SS7 Ofantina, arrivano i carabinieri: caos traffico Dramma sulla SS7 Appia "Ofantina": 25enne cade dal cavalcavia. Sul posto carabinieri, 118, vigili del fuoco e Anas.

A cura di Pierluigi Frattasi

Un 25enne è caduto dal cavalcavia Cesinelle, di Salza Irpina, ad Avellino questa mattina, venerdì 7 febbraio 2025. Il dramma è avvenuto sulla strada statale 7 Ofantina, all'altezza del km 316,580. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto sono arrivati subito i soccorsi, con i carabinieri, l'ambulanza del 118 e i vigili del fuoco, che hanno subito avviato le operazioni di soccorso. Gli investigatori non escludono il gesto estremo. L'area dell'incidente è stata messa in sicurezza. I militari dell'Arma hanno avviato i rilievi del caso. Al momento non si conoscono le condizioni del malcapitato, che sembra sia rimasto ferito. Il giovane è stato affidato alle cure dei sanitari del 118 e successivamente trasportato all’ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino. Non sono note le motivazioni che avrebbero indotto il giovane a compiere tale gesto.

Istituito senso alternato sulla SS 7 Appia a Salza Irpina

Sul posto sono intervenute anche le squadre tecniche dell'Anas, società del Gruppo FS Italiane, che stanno provvedendo a regolare la circolazione. Per cercare di snellire il traffico è stato istituito temporaneamente il senso unico alternato sulla strada statale 7 “Via Appia”. Sull'episodio sono in corso gli accertamenti delle forze dell'ordine. Le indagini sono affidate ai Carabinieri della Compagnia di Solofra, che sono intervenuti per il tentativo di suicidio del venticinquenne. L'uomo si sarebbe lanciato nel vuoto da un cavalcavia sulla Strada Stradale 7 Ofantina, così viene chiamato infatti il tratto di strada dell'Appia nel territorio irpino. Sul posto i Carabinieri che stanno coordinando il rapido intervento del personale Sanitario del 118 e dei vigili del Fuoco. Presenti le squadre Anas per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.