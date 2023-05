Auto va fuori strada e si ribalta, due ragazze ferite restano intrappolate: incidente nel Casertano L’incidente è avvenuto sulla Strada Provinciale 291 nel comune di Cellole. Le due giovani ferite portate in ospedale.

A cura di Pierluigi Frattasi

Violento incidente stradale nel Casertano, dove oggi pomeriggio un'auto con a bordo due ragazze è finita fuori strada, ribaltandosi. Le due giovani ferite sono rimaste intrappolate all'interno dell'abitacolo. Per liberarle è stato necessario l'intervento dei pompieri, che hanno dovuto tagliare le lamiere con i flex. L'incidente è avvenuto sulla Strada Provinciale 291, attorno alle ore 17,00 di oggi, mercoledì 24 maggio 2023, nel Comune di Cellole, in provincia di Caserta.

Le ragazze ferite salvate da vigili del fuoco e 118

Sul posto sono subito arrivati i soccorsi, con una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta e precisamente del distaccamento di Mondragone, e il personale sanitario dell'ambulanza del 118. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Secondo le prime ricostruzioni, nel sinistro sarebbe rimasta coinvolta soltanto un'autovettura, che dopo aver perso il controllo, per motivi ancora da chiarire, è finita fuori dalla carreggiata.

L'auto è finita fuori strada e si è ribaltata

Al loro arrivo sul posto i Vigili del Fuoco, hanno trovato il veicolo che aveva finito la sua corsa fuori dalla sede stradale ribaltandosi, con i suoi occupanti, due ragazze, rimaste incastrate all'interno dell'abitacolo. I Vigili del Fuoco immediatamente hanno estratto le due ragazze ferite, tagliando le lamiere con il gruppo oleodinamico in dotazione. Successivamente, i pompieri hanno consegnato le due giovani alle cure del personale sanitario del 118 presente sul posto con un'ambulanza. Le due ragazze sono poi state trasportate in ospedale. Quindi, i Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo per il successivo recupero.