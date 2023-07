Auto si scontra col trattore sulla strada provinciale, si ribalta e si accartoccia: ferita donna L’incidente è avvenuto sulla Strada Provinciale 330 in provincia di Caserta, in località Ponte Margherita, nel comune di Dragoni.

A cura di Pierluigi Frattasi

Un'auto si scontra con un trattore sulla strada provinciale e si ribalta. L'impatto è violentissimo e il veicolo si ferma al centro della carreggiata quasi accartocciato. Ferita la donna alla guida. Il violento incidente è avvenuto sulla Strada Provinciale 330 in provincia di Caserta, attorno alle 19,15 di ieri, lunedì 10 luglio 2023, in località Ponte Margherita, nel comune di Dragoni. Immediatamente è partita la macchina dei soccorsi. La donna viene liberata dal personale sanitario del 118, giunto sul luogo dell'incidente con un'ambulanza. I sanitari hanno provveduto a prestare le prime cure mediche del caso.

Sul posto il 118 e i vigili del fuoco

Sul posto sono arrivati i carabinieri e i vigili del fuoco del Comando provinciale di Caserta e precisamente del distaccamento di Piedimonte Matese che si sono subito messi all'opera per liberare la strada dalle lamiere e dai detriti dell'incidente. Non è ancora chiara la dinamica di quanto accaduto. Giunti immediatamente sul posto i Vigili del Fuoco hanno trovato l'autovettura che, dopo essersi ribaltata, aveva terminato la sua corsa in mezzo alla carreggiata.

La donna ferita salvata dall'ambulanza

Il personale sanitario del 118 intervenuto sul posto aveva già provveduto a soccorrere la conducente dell'auto. Successivamente, i Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo per il successivo recupero. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire i rilievi del caso e la rimozione dei detriti lasciati dall'incidente. Una volta terminate le operazioni di messa in sicurezza, la carreggiata è stata riaperta regolarmente alla circolazione veicolare.