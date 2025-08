Auto si schianta e si ribalta in un vicolo di Ischia Ponte: dentro c’erano due giovani

Incidente stradale in via Giambattista Vico a Ischia Ponte. Auto con a bordo due giovani si ribalta.

Auto si schianta e si ribalta in un vicolo di Ischia Ponte. L'incidente stradale è avvenuto questa mattina, domenica 3 agosto. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto sono arrivati i carabinieri e gli agenti della Polizia Locale. All'interno del veicolo, una Volskwagen Golf di colore blu, c'erano due persone che però sono rimaste per fortuna illese. Non si registrano feriti. Solo un grande spavento. Il sinistro è avvenuto all'inizio di via Giambattista Vico, stradina che collega il borgo antico a Cartaromana.

Incidente all'alba di domenica a Ischia Ponte

Non è chiaro cosa possa aver causato l'incidente, che sembra essere avvenuto in maniera autonoma, senza il coinvolgimento di altri veicoli. Lo schianta sarebbe avvenuto poco dopo una curva, nei pressi del Pub La Virgola. Immediato l'intervento dei soccorsi. Anche i residenti del posto sono accorsi per aiutare le persone coinvolte nell'incidente. La strada è stata poi chiusa provvisoriamente per consentire le operazioni di messa in sicurezza della zona e ripulire il manto stradale da olio e carburanti fuoriusciti dopo il ribaltamento sul tettuccio dell'auto. Quest'ultima, non più marciante, è stata poi prelevata da un carroattrezzi.

I militari dell'Arma e la Polizia Locale hanno eseguito i rilievi del caso ed ascoltato le prime testimonianze. Non è escluso che possano essere acquisiti anche eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per ricostruire il tragitto seguito dalla vettura e capire cosa possa essere accaduto. Non si esclude che l'auto, all'uscita dalla curva, possa aver impattato contro il marciapiedi, per motivi in corso di accertamento, ed essersi quindi rovesciata. Ma saranno le successive indagini delle forze dell'ordine a dire cosa sia effettivamente successo.