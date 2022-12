Auto si schianta contro una vettura ferma sulla corsia d’emergenza: muore una donna Incidente sull’A16 Napoli-Canosa, un’auto finisce contro un’altra vettura ferma sulla corsia d’emergenza. Morta una donna di 82 anni, 3 feriti in maniera lieve.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Le vetture coinvolte nell’incidente stradale sull’A16 all’altezza di Mugnano del Cardinale (AV)

Un violento incidente in autostrada, con una donna morta e altre tre persone rimaste ferite seppur in maniera lieve. Bilancio drammatico quello di questa sera sull'A16 Napoli-Canosa, dove un'automobile si è schiantata contro un'altra vettura ferma sulla corsia d'emergenza. Nell'impatto ha avuto la peggio una donna, ferita in maniera grave e portata in ospedale, dove purtroppo dopo oltre due ore di ricovero d'emergenza è deceduta.

L'impatto attorno alle 17.30 all'altezza di Mugnano del Cardinale

Tutto è accaduto attorno alle 17.30 di questo pomeriggio, all'altezza del chilometro 29 dell'A16 Napoli-Canosa, in direzione della città pugliese. Qui, nel territorio di Mugnano del Cardinale (in provincia di Avellino), una vettura con a bordo due persone originarie di Lecce si è fermata sulla corsia d'emergenza, probabilmente a causa di un'avaria. In quel momento, un'altra vettura con un 48enne avellinese alla guida e la madre 82enne con lui, per cause ancora da accertare ha finito per colpire in pieno l'automobile ferma con a bordo i due leccesi.

La donna ferita è morta in serata

L'impatto è stato violentissimo: ad avere la peggio è stata la donna di 82 anni, le cui condizioni sono apparse subito gravi. Portata in codice rosso all'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino dai sanitari del 118 intervenuti sul posto, la donna è deceduta nel nosocomio di Contrada Amoretta poche ore dopo. Se la sono cavata invece gli altre tre coinvolti nell'incidente: il figlio di 48 anni è stato medicato sul posto dai sanitari del 118, così come i due leccesi. Per loro, solo ferite di poco conto tanto che non hanno avuto bisogno di essere visitati in ospedale.