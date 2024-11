video suggerito

Auto si schianta contro un albero, Sara muore a 27 anni: incidente a Mondragone Incidente stradale sulla provinciale tra Francolise e Mondragone. Sul posto i carabinieri e il 118. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

23 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sara Pirone, la vittima

Esce di strada con l'auto e si schianta contro un albero. Nel violento incidente stradale a Mondragone perde la vita Sara Pirone, 27 anni, originaria di Sparanise, in provincia di Caserta. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto.Sul posto sono arrivati i carabinieri della locale stazione e l'ambulanza del 118, ma, nonostante i tentativi disperati di salvarle la vita, il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatare il decesso della giovane. Il violento incidente stradale è avvenuto nella serata di ieri, sabato 23 novembre 2024, sulla strada provinciale tra Francolise e Mondragone, nel Casertano.

L'auto si è schiantata contro un albero sulla Strada Provinciale

La donna, secondo le prime informazioni, era alla guida della sua vettura, quando, per motivi in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo dell'auto e sarebbe finita fuori strada. La vettura ha terminato la sua corsa contro un albero. L'impatto, purtroppo, è stato molto violento. La 27enne è deceduta per le ferite riportate. Sulla vicenda sono in corso le indagini dei militari dell'Arma. Non è escluso che possano essere ricercate eventuali testimonianze ed acquisite eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti sul posto.

Due incidenti mortali nel Casertano in 24 ore

Si tratta del secondo incidente mortale avvenuto nella giornata di ieri nel territorio Casertano. Nel pomeriggio, infatti, un altro sinistro stradale è avvenuto in via Luigi Fuccia nel comune di Marcianise. In questo caso a perdere la vita è stato un giovane di 31 anni che era alla guida di un'auto che si è ribaltata. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno provveduto al recupero della salma e alla messa in sicurezza del luogo dell'incidente.