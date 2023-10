Auto si schianta contro il monumento in piazza Garibaldi, 61enne morto a Napoli Incidente mortale in piazza Garibaldi: un uomo ha perso il controllo dell’auto ed è finito contro il piedistallo del monumento; potrebbe essere stato ucciso da un malore.

A cura di Nico Falco

Potrebbe essere stato colto da un malore il 61enne che, alle prime ore di oggi, si è schiantato con l'auto contro il monumento a Garibaldi, a pochi passi dalla stazione centrale di Napoli. È intervenuta la Polizia Locale, all'arrivo dei soccorsi l'uomo era già deceduto. L'incidente è avvenuto poco prima delle 6; a quanto apprende Fanpage.it l'uomo, dipendente di una ditta di pulizie che ha appalti negli ospedali napoletani, stava andando al lavoro.

Sul posto, per i rilievi e i successivi accertamenti, la sezione Infortunistica Stradale (guidata dal capitano Antonio Muriano). Secondo le ricostruzioni il 61enne avrebbe perso il controllo dell'automobile, una Ford Fiesta, che sarebbe quindi finita contro il piedistallo della statua. Al momento dell'impatto non indossava la cintura di sicurezza, il corpo è stato quindi proiettato in avanti e ha riportato un trauma cranico; per questo motivo la salma è stata sequestrata in vista dell'autopsia, che dovrà accertare se il decesso è riconducibile ad un malore fulminante, e se quindi l'uomo era già deceduto al momento dello scontro, o se è invece morto per le ferite riportate.