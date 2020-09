Incidente in pieno centro ad Avellino: due le automobili che si sono scontrate, per cause ancora da chiarire, all'incrocio tra via Roma e piazza Gaetano Perugini (nome che indica una strada e non una piazza vera e propria, ndr), con una che ha finito per ribaltarsi ed abbattere anche la segnaletica stradale. Quattro i ragazzi finiti all'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino, sebbene le loro condizioni non desterebbero particolare preoccupazione.

L'incidente è avvenuto attorno alle 21 di ieri sera, martedì 22 settembre: ancora da ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente, avvenuto ad un incrocio regolato da un semaforo che, tuttavia, spesso la sera non è in funzione. Le due automobili si sono scontrate proprio all'angolo tra via Roma e piazza Gaetano Perugini, che costeggia la sede dell'Inps irpina: una delle due vetture ha finito per ribaltarsi e distruggere anche la segnaletica stradale presente. Tutti e quattro sono finiti in ospedale: tre di loro, due ragazze un ragazzo (rispettivamente di 20, 26 e 19 anni), erano nell'automobile che si è ribaltata. Il ragazzo era anche rimasto incastrato nell'abitacolo, ed è stato poi estratto dai vigili del fuoco arrivati subito dopo, assieme ai sanitari del 118. A bordo dell'altra auto un 18enne, anche lui del posto. Tutti e quattro sono stati portati in ospedale per le cure del caso, mentre per i due guidatori è stato effettuato anche l'alcol test. I vigili del fuoco hanno invece messo in sicurezza le due vetture e l'area dell'incidente stesso, che si trova a poca distanza dal centralissimo corso Vittorio Emanuele, zona pedonale della città e cuore dello shopping e della movida avellinese.