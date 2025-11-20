Auto si incendia sulla Tangenziale di Napoli: traffico impazzito tra Vomero e Capodimonte

La Tangenziale di Napoli

Auto si incendia sulla Tangenziale di Napoli, il traffico impazzisce. L'episodio, a quanto apprende Fanpage.it, è avvenuto questa mattina, giovedì 20 novembre, attorno alle ore 11,00, all'ingresso di Capodimonte, in direzione Capodichino. Un'auto, per motivi ancora in corso di accertamento, ha preso improvvisamente fuoco. La vettura è stata parzialmente divorata dalle fiamme. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e gli ausiliari del traffico della Tangenziale. Ciò nonostante, però, la circolazione è andata in tilt, restando paralizzata con lunghe code nella zona tra il Vomero e Capodimonte. Non si registrano feriti. Il rogo è stato domato dai pompieri. Il traffico progressivamente tornerà regolare.

Auto in fiamme sulla Tangenziale: code tra Vomero e Capodimonte

