Auto sbanda e si schianta contro il muro del cimitero: morta una donna di 75 anni, ferita un'amica L'incidente a Grottolella, nella provincia di Avellino: per la 75enne non c'è stato nulla da fare, mentre l'amica è stata soccorsa e trasportata in ospedale.

A cura di Valerio Papadia

Tragico incidente stradale a Grottolella, cittadina della provincia di Avellino: il bilancio è di una donna di 75 anni morta, mentre un'altra donna è invece rimasta ferita. L'incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 13 agosto, in via Salvo D'Acquisto: l'automobile sulla quale viaggiavano le due donne, per cause ancora in corso di accertamento, ha sbandato, impattando violentemente contro il muro del locale cimitero. Per la 75enne, originaria della stessa Grottolella, non c'è stato purtroppo nulla da fare, è morta in seguito all'impatto; l'amica, originaria di Montefredane, è stata invece soccorsa e trasportata all'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Avellino, che hanno provveduto a mettere in sicurezza il veicolo coinvolto nell'incidente. Sul posto sono giunti anche i carabinieri della stazione di Montefredane, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso utili a determinare l'esatta dinamica di quanto accaduto.