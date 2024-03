Auto sbanda e si ribalta: feriti 5 ragazzi di 20 anni, sono ricoverati in ospedale L’incidente si è verificato nella notte nella provincia di Avellino: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno liberato i ragazzi, rimasti incastrati nell’abitacolo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Grave incidente stradale, nella notte appena trascorsa, a Marzano di Nola, nella provincia di Avellino: un'automobile, una Fiat Panda, si è ribaltata dopo essere finita fuori strada; i cinque ragazzi che si trovavano a bordo sono rimasti feriti e sono stati trasportati in ospedale. L'incidente si è verificato intorno alle 4.40 sulla Strada Statale 462 via Nazionale: l'automobile, dopo essere finita fuori strada, ha impattato dapprima contro un cancello, poi contro alcune vetture in sosta, per poi ribaltarsi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Avellino e, in supporto, una squadra del distaccamento di Nola del Comando Provinciale di Napoli: dei cinque ragazzi a bordo, tre sono rimasti incastrati nell'abitacolo. I pompieri si sono così adoperati per estrarli dalle lamiere dell'auto e, una volta tratti in salvo, tutti e cinque sono stati affidati ai sanitari del 118, giunti nel frattempo sul posto con diverse ambulanze: due giovani sono stati ricoverati all'ospedale Santa Maria della Pietà di Nola, nel Napoletano, mentre altri tre all'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino.

Oltre ai vigili del fuoco e ai sanitari, sul posto sono intervenuti anche i carabinieri del Nucleo Radiomobile della compagnia di Baiano e della stazione di Quindici, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per determinare la precisa dinamica dell'incidente, al momento ancora poco chiara.