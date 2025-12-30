Auto rubate e nascoste nei depositi ex Sofer a Pozzuoli: recuperate dalla Polizia Locale

Una delle automobile recuperata dalla polizia locale

Auto e moto rubate e nascoste negli ex capannoni della Sofer di Pozzuoli: gli agenti della Polizia Municipale puteolana, guidati dal comandante Fabio Felice De Silva, ne hanno recuperati cinque, probabilmente nascosti in attesa di essere "smontati" e rivendere i pezzi di ricambio sul mercato nero. Si tratta di tre autovetture, un motociclo ed un furgone, tutti risultati rubati e che sono stati riconsegnati ai rispettivi proprietari: due puteolani e tre casertani, che ne avevano denunciato i furti a partire da agosto scorso.

Tutto è nato quando una pattuglia di poliziotti municipali del comune di Pozzuoli ha notato un cancello dei fabbricati aperto in modo anomale: e così i caschi bianchi hanno allertato i colleghi e sono entrati nei vecchi stabili dell'azienda Sofer, la più grande produttrice di materiale rotabile del Mezzogiorno ma ormai chiusa dal 2003, controllando cosa fosse accaduto: e lì, la scoperta. Tra i vecchi pilastri, ben nascosti dalla fitta vegetazione e dall'incuria dovuta a vent'anni di chiusua, hanno trovato tre automobili, un motociclo ed un furgone, tutti risultati rubati dagli accertamenti. Una sorta di deposito, là dove la vecchia Sofer coinbetava i treni. Tutte nascoste in attesa di essere "smontate" con calma: risaliti ai proprietari, due uomini di Pozzuoli e tre di Caserta, grazie alle denunce presentate nei mesi scorsi per furto, le vetture sono state tutte riconsegnate loro. Si indaga intanto a tutto campo per individuare i responsabili.